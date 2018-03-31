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Ольга Рапунцель хочет провести ритуал от сглаза над будущей дочерью

Участница известной телестройки «Дом-2» Ольга Рапунцель дала интервью, в котором рассказала о предстоящих родах и о своих планах, когда станет мамой.

Совсем скоро Рапунцель станет мамой, поэтому девушка уже готовится к этому долгожданному событию. Ольга рассказала, что совсем не боится родов, так как считает, что через это должна пройти каждая женщина.

Ольга Рапунцель хочет провести ритуал от сглаза над будущей дочерью

Супруг девушки Дмитрий Дмитренко пожелал присутствовать при появлении ребенка на свет. Рапунцель верит, что все пройдет хорошо и без проблем, поэтому даже готова отказаться от обезболивающих препаратов.

Участница реалити-шоу также рассказала, что хочет крестить будущую дочь. Однако до этого обряда они с мужем собираются провести тайную церемонию от сглаза. Как именно она будет проходить, осталось загадкой, но Ольга призналась, что данный ритуал проводится на слюнях родителей.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 13:47
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