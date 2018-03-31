Алена Водонаева шокировала подписчиков чересчур откровенными снимками
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева решила опубликовать на своей странице в Instagram несколько снимков из недавней фотосессии для февральского номера журнала Maxim.
Подписчики были шокированы от увиденного, поскольку на большинстве фотографий девушка позировала абсолютно голой.
Как сообщалось ранее, фотографы снимали Водонаеву через окно, создавая впечатление, что один из фанатов пробрался во двор к Алене и застал ее за примеркой нижнего белья.
Сама бывшая звезда телестройки отметила, что зачастую не зашторивает окна своего дома, а потому если бы шпион действительно пробрался к ее окнам, то вполне возможно, что он воочию увидел бы ее голой.
Стоит отметить, что фотографии вызвали противоречивые чувства у поклонников Алены, в комментариях они и ругали девушку за чрезмерную распущенность, и хвалили ее фигуру, и обвинили в подражании Ольге Бузовой, откровенные снимки которой украсили мартовский номер журнала Playboy.
Подписчики были шокированы от увиденного, поскольку на большинстве фотографий девушка позировала абсолютно голой.
Как сообщалось ранее, фотографы снимали Водонаеву через окно, создавая впечатление, что один из фанатов пробрался во двор к Алене и застал ее за примеркой нижнего белья.
Сама бывшая звезда телестройки отметила, что зачастую не зашторивает окна своего дома, а потому если бы шпион действительно пробрался к ее окнам, то вполне возможно, что он воочию увидел бы ее голой.
Стоит отметить, что фотографии вызвали противоречивые чувства у поклонников Алены, в комментариях они и ругали девушку за чрезмерную распущенность, и хвалили ее фигуру, и обвинили в подражании Ольге Бузовой, откровенные снимки которой украсили мартовский номер журнала Playboy.