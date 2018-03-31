АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Алена Водонаева шокировала подписчиков чересчур откровенными снимками

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева решила опубликовать на своей странице в Instagram несколько снимков из недавней фотосессии для февральского номера журнала Maxim.

Подписчики были шокированы от увиденного, поскольку на большинстве фотографий девушка позировала абсолютно голой.

Алена Водонаева шокировала подписчиков чересчур откровенными снимками

Как сообщалось ранее, фотографы снимали Водонаеву через окно, создавая впечатление, что один из фанатов пробрался во двор к Алене и застал ее за примеркой нижнего белья.

Сама бывшая звезда телестройки отметила, что зачастую не зашторивает окна своего дома, а потому если бы шпион действительно пробрался к ее окнам, то вполне возможно, что он воочию увидел бы ее голой.

Алена Водонаева шокировала подписчиков чересчур откровенными снимками

Стоит отметить, что фотографии вызвали противоречивые чувства у поклонников Алены, в комментариях они и ругали девушку за чрезмерную распущенность, и хвалили ее фигуру, и обвинили в подражании Ольге Бузовой, откровенные снимки которой украсили мартовский номер журнала Playboy.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:43
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Возле мексиканского госпиталя камеры наблюдения
Антон Гусев показал Backstage их фотосессии с
Дарья Пынзарь боится прививать своих детей
Марина Африкантова бросила кошку в квартире одну
“Алмазный” НЛО на Гавайях привлек к себе внимание
Snapchat после увольнений сотрудников сэкономит
Наталья Солженицына призывает тщательно
Цыплята могут ломать твердую скорлупу при
Ольга Рапунцель хочет провести ритуал от сглаза
Алена Водонаева шокировала подписчиков чересчур
Ученые: В другой галактике зафиксирована редкая
Зрители уверены, что участники «Дома-2»остаются
Кишинёв встретил Максима Галкина хлебом, солью и
Moody’s ухудшило до негативного прогноз по
Во время раскопок развалин Хунхэ китайские
Хейтеры считают, что макияж Ани Лорак не помогает
Зрители считают, что Саша Черно совершенно не
Гоша Куценко показал в Сети «зависших» на
Ученые: Летающие ящеры в древности были
Исследователи приблизились к раскрытию природы
Снежный человек из Татарстана был запечатлен на
Звезда «Мастера и Маргариты» Александр Галибин
«Газпром» обжаловал решение арбитражного суда по
Александра Шева влюбилась в новенького участника
Туристы во время посещения Ниагарского водопада
Британская 77-летняя балерина удивила американцев
Организаторы выступления Ольги Бузовой в
Академики РАН решили бороться с экстрасенсами во
Елена Ваенга поделилась с фанатами своим архивным
Ученые: Во время полета на Луну радиация может
Просмотреть все новости