Представлена экшн-камера GoPro Hero за 200 долларов

Объективом GoPro Hero является 10-мегапиксельный датчик, который способен делать видео на скорости 60 кадров в секунду, при этом формат изображения будет на уровне 1440p и 1080p. Помимо этого девайс может предложить пользователю опцию Auto Low Light, которая позволит настроить камеру на более затемненные условия окружающей среды.Так как стоимость GoPro HERO такая бюджетная, то разработчики компании не стали внедрять в нее функцию видеофиксации, модули Wi-Fi и GPS. Тем не менее, что касается совместимости с различным дополнительным оборудованием, то здесь все также как и в случае с GoPro HERO6 Black.На территории США стоимость новинки 200 долларов, но вот в странах Европы на ценнике будет указано 220 евро.