Зрители уверены, что участники «Дома-2»остаются на проекте из-за жадности

Все чаще участники «Дома-2» стараются надавить на жалость, создавая вокруг себя образ мученика. Они жалуются на то, что кругом нет искренности, все друг друга хотят использовать в своих целях.Однако зрители не понимают причин подобных негодований, так как участников никто насильно не держит. Если Саше Черно не нравится находиться на проекте, где все над ней издевается, то она легко может покинуть шоу и не мучить себя.То же касается и всех остальных участников, которые недовольны своей жизнью на «Доме-2». Но никто из них и не собирается покидать шоу, так как проект их не только кормит и прокладывает дорогу в светлое будущее суперзвезды.В связи с этим телезрители не верят в несчастливую жизнь участников телестройки. Многие советуют им либо заглушить в себе жадность и уйти, либо молча терпеть ради своих целей.