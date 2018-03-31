Рэпер DMX за неуплату налогов отсидит год в тюрьме

Музыканта арестовали летом прошедшего года. Следствие установило, что с 2000 по 2005 год рэп-исполнитель не платил налоги. Свои миллионные доходы Симмонс скрывал. Артист положил свои сбережения на счёт менеджера, а также расплачивался наличными. В декларации с 2011 по 2012 год певец не указал размер своих доходов, что и привлекло внимание. По данным TMZ, в эти годы DMX заработал около 500 тысяч долларов. Репер признал свою вину, после чего прокуратура требовала посадить его на пять лет. Однако суд посчитал данное наказание очень суровым.Ранее у артиста уже были проблемы с законом. Певец отсидел два месяца за неуплату алиментов. Также Симмонсона задерживали за вождение автомобиля в состоянии интоксикации.