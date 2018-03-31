Кишинёв встретил Максима Галкина хлебом, солью и вином

Максим Галкин безо всяких сомнений обладает уникальным талантом комика и пародиста, что позволяет ему уже много лет подряд собирать полные залы благодарных зрителей. Накануне артист отправился в Кишинёв, где планирует дать очередной концерт.Галкин признался, что при размещении в отеле, его сотрудники хорошо подготовились, чтобы встретить артиста хлебом, солью и вином. Юморист даже снял для своих подписчиков забавный ролик того, как его встречали. На кадрах запечатлена девушка с караваем в руках, а также официант, держащий поднос с наполненными вином бокалами.Максим Галкин не удержался от привычных для себя комментариев, спросив у персонала, является ли выпивка по утрам традицией города. Девушка-администратор не растерялась, шутливо ответив, что подобное они могут позволить себе исключительно по выходным.Артист с уважением отнёсся к традициям встречи гостей, отломил кусок каравая, и окунув его в соль, положил себе в рот, не переставая при этом комментировать происходящее.