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Кишинёв встретил Максима Галкина хлебом, солью и вином

Максим Галкин рассказал своим подписчикам, что сотрудники отеля в Кишинёве с утра встретили его хлебом, солью и вином. Забавный видеоролик молдавского гостеприимства пародист разместил на своей странице в Instagram.

Кишинёв встретил Максима Галкина хлебом, солью и вином

Максим Галкин безо всяких сомнений обладает уникальным талантом комика и пародиста, что позволяет ему уже много лет подряд собирать полные залы благодарных зрителей. Накануне артист отправился в Кишинёв, где планирует дать очередной концерт.

Галкин признался, что при размещении в отеле, его сотрудники хорошо подготовились, чтобы встретить артиста хлебом, солью и вином. Юморист даже снял для своих подписчиков забавный ролик того, как его встречали. На кадрах запечатлена девушка с караваем в руках, а также официант, держащий поднос с наполненными вином бокалами.

Максим Галкин не удержался от привычных для себя комментариев, спросив у персонала, является ли выпивка по утрам традицией города. Девушка-администратор не растерялась, шутливо ответив, что подобное они могут позволить себе исключительно по выходным.

Артист с уважением отнёсся к традициям встречи гостей, отломил кусок каравая, и окунув его в соль, положил себе в рот, не переставая при этом комментировать происходящее.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 13:33
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