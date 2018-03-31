Российский сегмент МКС оборудуют батареями для роботов-помощников

Дудоров утверждает, что без подобных энергетических модулей роботы просто не смогут работать. В качестве примера он привел последнюю модификацию робота Федора, которому необходимо 45 киловатт при высоких нагрузках и 15 киловатт в обычном режиме.Так как солнечные панели станции вырабатывают около 100 киловатт энергии, то на нужды роботов их просто не хватит, поскольку они итак работают на содержание огромной МКС. Таким образом, было принято решение оснастить внутренние и внешние части российского модуля дополнительными аккумуляторами для питания роботов.