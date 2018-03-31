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Российский сегмент МКС оборудуют батареями для роботов-помощников

Как сообщает технический руководитель предприятия НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров, российская часть МКС в скором будущем должна быть оборудована специальными батареями для роботов-помощников, которым необходимо много электроэнергии. Специалист отмечает, что на данный момент рассматриваются варианты с установкой аккумуляторов внутри модулей и за их пределами.

Российский сегмент МКС оборудуют батареями для роботов-помощников


Дудоров утверждает, что без подобных энергетических модулей роботы просто не смогут работать. В качестве примера он привел последнюю модификацию робота Федора, которому необходимо 45 киловатт при высоких нагрузках и 15 киловатт в обычном режиме.

Так как солнечные панели станции вырабатывают около 100 киловатт энергии, то на нужды роботов их просто не хватит, поскольку они итак работают на содержание огромной МКС. Таким образом, было принято решение оснастить внутренние и внешние части российского модуля дополнительными аккумуляторами для питания роботов.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:42
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