Jaguar откажется от R-версий своих автомобилелей

По словам главного дизайнера, у компании Jaguar достаточно узкая модельная линейка для того чтобы в ней можно было найти место для всех модификаций с обозначением S, R и SVR. Клиенты бренда и так уже путаются между моделями R и SVR, поэтому руководство компании Jaguar приняло решение, оставить в будущем только экстремальные SVR-варианты и спортивные S-версии.Стоит напомнить, что в 2014 году компания Jaguar Land Rover создала подразделение Special Vehicle Operations по производству «заряженных» моделей появилось. Первым автомобилем, вышедшим под брендом SVR, является кроссовер Range Rover Sport SVR.