Jaguar откажется от R-версий своих автомобилелей
В компании Jaguar намерены отказаться от R-версий для своих моделей, причиной этому стало появление модификаций SVR. Об этом накануне сообщили на страницах Auto Express, ссылаясь на Уэйна Бёрджеса, занимающего должность руководителя по дизайну подразделения Special Vehicle Operations, которое специализируется на «заряженных» моделях.
По словам главного дизайнера, у компании Jaguar достаточно узкая модельная линейка для того чтобы в ней можно было найти место для всех модификаций с обозначением S, R и SVR. Клиенты бренда и так уже путаются между моделями R и SVR, поэтому руководство компании Jaguar приняло решение, оставить в будущем только экстремальные SVR-варианты и спортивные S-версии.
Стоит напомнить, что в 2014 году компания Jaguar Land Rover создала подразделение Special Vehicle Operations по производству «заряженных» моделей появилось. Первым автомобилем, вышедшим под брендом SVR, является кроссовер Range Rover Sport SVR.
По словам главного дизайнера, у компании Jaguar достаточно узкая модельная линейка для того чтобы в ней можно было найти место для всех модификаций с обозначением S, R и SVR. Клиенты бренда и так уже путаются между моделями R и SVR, поэтому руководство компании Jaguar приняло решение, оставить в будущем только экстремальные SVR-варианты и спортивные S-версии.
Стоит напомнить, что в 2014 году компания Jaguar Land Rover создала подразделение Special Vehicle Operations по производству «заряженных» моделей появилось. Первым автомобилем, вышедшим под брендом SVR, является кроссовер Range Rover Sport SVR.
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Добавил: Алина Сегодня, 19:35