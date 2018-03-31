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В Госдуму внесли законопроект касательно датчиках утечки газа в квартирах

В Государственную думу внесли проект закона, ужесточающий требования к применению в жилых домах бытового газа. Документом предусматривается обязательная установка в жилища датчиков утечки газа.

В Госдуму внесли законопроект касательно датчиках утечки газа в квартирах

В пояснительной записке отмечается, что целесообразно установить, что здание либо сооружение должно быть построено/спроектировано так, чтобы в рамках его эксплуатации обеспечивались максимально безопасные условия для пребывания/проживания в нем людей по показателю: защита от загазованности жилищных помещений. Авторы инициативы самой эффективной мерой по защите жителей от соответствующих ЧП считают установку во всех квартирах и частных домах газосигнализаторов, со специальными средствами измерения показателей электроэнергии, тепла, воды, с возможностью выдачи с них данных в мониторинговые центры.

Это позволит контролировать уровень загазованности в помещении, своевременное информирование диспетчерских служб в случае утечки.
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Общество
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:21
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