В Госдуму внесли законопроект касательно датчиках утечки газа в квартирах

В пояснительной записке отмечается, что целесообразно установить, что здание либо сооружение должно быть построено/спроектировано так, чтобы в рамках его эксплуатации обеспечивались максимально безопасные условия для пребывания/проживания в нем людей по показателю: защита от загазованности жилищных помещений. Авторы инициативы самой эффективной мерой по защите жителей от соответствующих ЧП считают установку во всех квартирах и частных домах газосигнализаторов, со специальными средствами измерения показателей электроэнергии, тепла, воды, с возможностью выдачи с них данных в мониторинговые центры.Это позволит контролировать уровень загазованности в помещении, своевременное информирование диспетчерских служб в случае утечки.