Хейтеры считают, что макияж Ани Лорак не помогает скрывать её настоящий возраст
Хейтеры считают, что макияж уже не помогает Ани Лорак скрывать свой возраст. Изменения на лице знаменитости фолловеры увидели после очередной её публикации в Instagram.
Ани Лорак постоянно публикует свежие снимки для своих поклонников, за что те ей очень благодарны. Таким образом и у хейтеров появляется возможность следить за изменениями во внешности певицы, о которых они и спешат поговорить в Сети. Один из последних кадров, размещённых в микроблоге позволил пользователям предположить, что с некоторых пор макияж не помогает исполнительнице скрывать возрастные изменения на лице.
Хейтеры также раскритиковали слишком толстый слой тонального крема, которым Ани Лорак, по их мнению, хотела замаскировать мешки и морщины под глазами. Некоторые утверждают, что перебарщивание с макияжем позволяет окружающим ещё больше убедиться в том, что певица уже далеко не в молодом возрасте.
Ани Лорак постоянно публикует свежие снимки для своих поклонников, за что те ей очень благодарны. Таким образом и у хейтеров появляется возможность следить за изменениями во внешности певицы, о которых они и спешат поговорить в Сети. Один из последних кадров, размещённых в микроблоге позволил пользователям предположить, что с некоторых пор макияж не помогает исполнительнице скрывать возрастные изменения на лице.
Хейтеры также раскритиковали слишком толстый слой тонального крема, которым Ани Лорак, по их мнению, хотела замаскировать мешки и морщины под глазами. Некоторые утверждают, что перебарщивание с макияжем позволяет окружающим ещё больше убедиться в том, что певица уже далеко не в молодом возрасте.