Хейтеры считают, что макияж Ани Лорак не помогает скрывать её настоящий возраст

Ани Лорак постоянно публикует свежие снимки для своих поклонников, за что те ей очень благодарны. Таким образом и у хейтеров появляется возможность следить за изменениями во внешности певицы, о которых они и спешат поговорить в Сети. Один из последних кадров, размещённых в микроблоге позволил пользователям предположить, что с некоторых пор макияж не помогает исполнительнице скрывать возрастные изменения на лице.Хейтеры также раскритиковали слишком толстый слой тонального крема, которым Ани Лорак, по их мнению, хотела замаскировать мешки и морщины под глазами. Некоторые утверждают, что перебарщивание с макияжем позволяет окружающим ещё больше убедиться в том, что певица уже далеко не в молодом возрасте.