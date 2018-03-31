Зрители считают, что Саша Черно совершенно не хочет работать над собой

Некоторые телезрители уверены, что громкие заявления девушки про то, что она помогает материально своей семье – откровенная ложь. Сашины долги были оплачены руководством проекта, а все свои накопления Черно тратит исключительно на себя, уверены пользователи Сети.Многим не нравится, что участница так яро заявляла о своих скорых изменениях, как в характере, так и во внешности, вот только на деле, за все время, не изменилось ничего. Девушка продолжает кушать без меры, несмотря на все обещания похудеть.По мнению фанатов, весь негатив, который ежедневно выливают хейтеры на Черно, является результатом безразличного отношения к себе и поклонникам. Пока звезда проекта не начнет работать над собой, отношение к ней меняться не будет, уверены зрители «Дома-2».