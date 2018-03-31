Под Подольском подросток отравился, выпив из «уличной» бутылки с ядом

В прошедшую среду двое братьев гуляли во дворе дома на детской площадке. Увидели бутылку из-под газированного напитка, в которой оставалось еще немного жидкости. Старший из братьев предложил попробовать. Когда его брат отказался, мальчик угостился сам.Спустя несколько часов у мальчика открылась рвота и возникли признаки сильного отравления. Ночью ему стало совсем плохо. Утром мальчика отправили в больницу, но врачи ничем помочь уже не смогли.Судмедэкспертиза устанавливает, какое вещество погубило подростка. В разработке у полиции несколько версий, в том числе о целенаправленной диверсии против детей и гибели ребенка из-за его собственной неосторожности.