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Сегодня отмечается Международный день резервного копирования

Ежегодно в этот день отмечается Международный день резервного копирования данных. Авторы этой даты считают, что подобная процедура является очень важной в наш информационный век.

Сегодня отмечается Международный день резервного копирования


По мнению экспертов в области информационной безопасности, созданием резервных копий данных должен заниматься каждый ответственный пользователь компьютерных систем. Такая предусмотрительность позволит без труда восстановить потерянную информацию, если вдруг это понадобится.

Чтобы выполнить подобную процедуру, можно воспользоваться специальным съемным носителем или же надежным облачным сервисом, при этом стоит понимать, что первый способ является максимально персонализированным, то есть в этом случае утечка важных данных практически исключена.

Учитывая, что сейчас в Сети можно нарваться на кибератаку, то хранение важной информации отдельно от всей компьютерной системы будет очень разумным поступком, тем более такой подход в некоторых случаях позволит даже сохранить деньги.
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Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 19:14
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