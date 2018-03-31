Гоша Куценко показал в Сети «зависших» на парковке девушек

Сегодня утром в Instagram Гоши Куценко появился новый ролик, на котором артист с ноткой юмора демонстрирует фанатам курьёзный случай, произошедший на одной из крытых стоянок. Как выяснилось, двое девушек хотели припарковать свой автомобиль на краю верхнего этажа парковки, но, не рассчитав скорость, чуть не упали вниз, «зависнув» задними колёсами на тросе, заменяющем ограждение.На кадрах чётко видно, что покинуть автомобиль девушки не могут, так как машина просто находится в подвешенном состоянии, касаясь твёрдой поверхности толь передними колёсами. Несмотря на шокирующую ситуацию, участницы аварии сохранили чувство юмора и даже помахали рукой в камеру телефона Куценко.Актёр напомнил всем своим поклонникам об осторожности, ведь не всем так везёт, да и троса сзади могло просто не оказаться. В комментариях фолловеры не сразу поверили в правдоподобность данного ролика о «зависших» девушках, предположив, что это могли быть просто съёмки какого-нибудь фильма.