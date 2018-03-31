АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

«Связной» дарит наушники Sony WF-1000X за покупку смартфона

Магазин «Связной» запускает новую акцию, в рамках которой покупателю бесплатно вручат наушники Sony WF-1000X за покупку одного из смартфонов. В акции задействованы мобильные устройства Sony Xperia XZ2 или Xperia XZ2 Compact.

«Связной» дарит наушники Sony WF-1000X за покупку смартфона


Стоит отметить, что цена Sony WF-1000X составляет 14 990 рублей. Таким образом, получить эти наушники бесплатно – это значит сэкономить неплохую сумму денег. Чтобы поучаствовать в акции, покупателям необходимо до 5 апреля успеть оформить предварительный заказ на один из вышеуказанных смартфонов. Помимо этого следует в полной мере оплатить товар, но при этом есть возможность оформить рассрочку.

В магазине «Связной» собираются начать доставку подарков и заказов уже с 6 апреля.

Напомним, что стоимость смартфона Sony Xperia XZ2 составляет 59 990 рублей, а модификация Xperia XZ2 Compact обойдется в 49 990 рублей.
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Мозг приматов синхронно работает во время
«Связной» дарит наушники Sony WF-1000X за покупку
Сексуальное фото Лоуренс в старинной манере
Самая красивая девочка в мире спела вместе с
«Русская Джоли» - Галинка Миргаева, в откровенном
По мнению зрителей «Дома-2», чем больше
МВД Великобритании объяснило досмотр российского
Признаками старческого слабоумия кроме провалов в
Джиган не разрешает супруге выбирать место отдыха
Анастасия Балинская уверена, что Лера Голд
Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за прошлый
Путь Анастасии Костенко: от «Мисс Колосок» до
Аппарат OSIRIS-REx повторил эксперимент Карла
Антону Гусеву срочно понадобился новый паспорт и
Испанка после заражения от картофеля 13 лет живет
Анастасия Кукаева сообщила о нетрадиционной
Mazda разработала хэтчбек Mazda 2 в особой версии
Сын Евгении Феофилактовой дома играет в
Анастасия Квитко обрадовала поклонников приличным
Дану Борисову заподозрили в заработке на пиаре за
Поклонники Игоря Николаева раскритиковали его за
В Дагестане ревнивец забил девушку камнем насмерть
Александр Гобозов познакомил Ольгу Жарикову со
Актер Крис Прэтт шокировал поклонников жизнью на
Под Подольском подросток отравился, выпив из
Центробанк скорректировал оценку оттока капитала
Эксперты: Перинатальная депрессия у женщин
Гендиректор «S7 космические транспортные системы»
Потомственный травник из Мордовии стал известным
40-летняя Ольга Орлова показала свою стройную
Просмотреть все новости