«Связной» дарит наушники Sony WF-1000X за покупку смартфона

Стоит отметить, что цена Sony WF-1000X составляет 14 990 рублей. Таким образом, получить эти наушники бесплатно – это значит сэкономить неплохую сумму денег. Чтобы поучаствовать в акции, покупателям необходимо до 5 апреля успеть оформить предварительный заказ на один из вышеуказанных смартфонов. Помимо этого следует в полной мере оплатить товар, но при этом есть возможность оформить рассрочку.В магазине «Связной» собираются начать доставку подарков и заказов уже с 6 апреля.Напомним, что стоимость смартфона Sony Xperia XZ2 составляет 59 990 рублей, а модификация Xperia XZ2 Compact обойдется в 49 990 рублей.