«Связной» дарит наушники Sony WF-1000X за покупку смартфона
Магазин «Связной» запускает новую акцию, в рамках которой покупателю бесплатно вручат наушники Sony WF-1000X за покупку одного из смартфонов. В акции задействованы мобильные устройства Sony Xperia XZ2 или Xperia XZ2 Compact.
Стоит отметить, что цена Sony WF-1000X составляет 14 990 рублей. Таким образом, получить эти наушники бесплатно – это значит сэкономить неплохую сумму денег. Чтобы поучаствовать в акции, покупателям необходимо до 5 апреля успеть оформить предварительный заказ на один из вышеуказанных смартфонов. Помимо этого следует в полной мере оплатить товар, но при этом есть возможность оформить рассрочку.
В магазине «Связной» собираются начать доставку подарков и заказов уже с 6 апреля.
Напомним, что стоимость смартфона Sony Xperia XZ2 составляет 59 990 рублей, а модификация Xperia XZ2 Compact обойдется в 49 990 рублей.
Стоит отметить, что цена Sony WF-1000X составляет 14 990 рублей. Таким образом, получить эти наушники бесплатно – это значит сэкономить неплохую сумму денег. Чтобы поучаствовать в акции, покупателям необходимо до 5 апреля успеть оформить предварительный заказ на один из вышеуказанных смартфонов. Помимо этого следует в полной мере оплатить товар, но при этом есть возможность оформить рассрочку.
В магазине «Связной» собираются начать доставку подарков и заказов уже с 6 апреля.
Напомним, что стоимость смартфона Sony Xperia XZ2 составляет 59 990 рублей, а модификация Xperia XZ2 Compact обойдется в 49 990 рублей.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 18:50