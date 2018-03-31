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Звезда «Мастера и Маргариты» Александр Галибин чуть не погиб в жуткой аварии

Многим известный по роли в романе «Мастер и Маргарита» Александр Галибин рассказал, что однажды чуть не погиб в жуткой аварии. Оказалось, что автокатастрофа произошла вскоре после съёмок мистического произведения.

Звезда «Мастера и Маргариты» Александр Галибин чуть не погиб в жуткой аварии

Александр Галибин ранее никогда не задумывался над словами друзей и коллег по съёмочной площадке «Мастера и Маргариты» о том, что роль в мистическом романе обязательно оставит свой след в его жизни. Так продолжалось ровно до того дня, когда актёр вместе с супругой Ириной чуть не погиб в жуткой аварии.

Вспоминая тот день, Галибин рассказывает, что они с женой ехали на своей машине по набережной, но из-за сильной метели автомобиль развернуло и отбросило на встречную полосу. Актёр уверен, что чудом не погиб, ведь тогда почему-то забыл о мерах предосторожности и не пристегнулся ремнём безопасности.

Сейчас, со слов Александра Галибина, они с супругой с ужасом вспоминают тот день, а также удивлённые лица свидетелей жуткой аварии, когда те поняли, что никто не пострадал.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 12:58
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