Звезда «Мастера и Маргариты» Александр Галибин чуть не погиб в жуткой аварии

Александр Галибин ранее никогда не задумывался над словами друзей и коллег по съёмочной площадке «Мастера и Маргариты» о том, что роль в мистическом романе обязательно оставит свой след в его жизни. Так продолжалось ровно до того дня, когда актёр вместе с супругой Ириной чуть не погиб в жуткой аварии.Вспоминая тот день, Галибин рассказывает, что они с женой ехали на своей машине по набережной, но из-за сильной метели автомобиль развернуло и отбросило на встречную полосу. Актёр уверен, что чудом не погиб, ведь тогда почему-то забыл о мерах предосторожности и не пристегнулся ремнём безопасности.Сейчас, со слов Александра Галибина, они с супругой с ужасом вспоминают тот день, а также удивлённые лица свидетелей жуткой аварии, когда те поняли, что никто не пострадал.