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Нацбанк Казахстана собирается запретить любые виды майнинга криптовалют

Данияр Акишев, являющийся руководителем Национального банка Казахстана, рассказал общественности, что регулятор собирается запретить майнинг всяческих электронных валют.

Нацбанк Казахстана собирается запретить любые виды майнинга криптовалют

По словам Данияра Акишева, в Казахстане Национальный банк очень критично относится к биткоину, а также прочим криптовалютам. Между тем в финансовом учреждении относятся положительно только к жестким ограничениям в отношении данного вопроса. Акишев отмечает, что они собираются полностью запретить биткоин, совремнные биржи, работающие по этому сегменту, любой майнинг криптовалют. Суть в том, что данные валюты приносят довольно много проблем.

Одной из них является защита прав потребителей этих услуг. Главой Нацбанка была названа ещё одна проблема, которую создают криптовалюты. В данном случае речь идёт о том, что виртуальные деньги используются в незаконных операциях.
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Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:07
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