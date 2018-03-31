Нацбанк Казахстана собирается запретить любые виды майнинга криптовалют

По словам Данияра Акишева, в Казахстане Национальный банк очень критично относится к биткоину, а также прочим криптовалютам. Между тем в финансовом учреждении относятся положительно только к жестким ограничениям в отношении данного вопроса. Акишев отмечает, что они собираются полностью запретить биткоин, совремнные биржи, работающие по этому сегменту, любой майнинг криптовалют. Суть в том, что данные валюты приносят довольно много проблем.Одной из них является защита прав потребителей этих услуг. Главой Нацбанка была названа ещё одна проблема, которую создают криптовалюты. В данном случае речь идёт о том, что виртуальные деньги используются в незаконных операциях.