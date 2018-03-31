Чистая прибыль «Транснефти» по МСФО за прошлый год снизилась на 17,6%

Компания по МСФО данную информацию передала в своей отчётности. Себестоимость реализации нефтяного продукта на экспорт за год, который закончился 31 декабря прошлого года, достигла 141,156 миллиарда рублей. Она включает себестоимость реализации нефтяного продукта, приобретаемого у НК «Роснефть», на сумму в 110,763 миллиарда рублей, а также таможенные вывозные пошлины на сырую нефть на сумму в 30,393 миллиарда рублей.Покупка соответствующих объемов нефти у «Роснефти» осуществляется согласно контракту, который был заключён в апреле 2009-го года.