Центробанк скорректировал оценку оттока капитала из России в 2017 году

Специалисты Центробанка России подсчитали объем выведенных из страны денежных средств частными предпринимателями. В результате стало известно, что прогноз середины прошлого года не был точным: эксперты предсказали, что вывоз капиталов будет не меньше $31 млрд, а в действительности вывезено "всего" $25 млрд.Причинами этого специалисты считают: стагнацию экономики в целом, падение промышленного производства, постоянное усиление санкций, запрет на сотрудничество с российскими компаниями, прекращение доступа к новым технологиям и новому оборудованию. В результате, пролонгированное действие отрицательных экономических тенденций наиболее ярко проявится в течении ближайших 5-10 лет.