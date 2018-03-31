АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Центробанк скорректировал оценку оттока капитала из России в 2017 году

По информации Центробанка, вывоз капитала из России в 2017 году достиг $25 млрд. Годом ранее эта сумма не превышала $19 млрд годом. Об этом сообщается в комментарии в «Основных показателях статистики внешнего сектора в 2017 году».

Специалисты Центробанка России подсчитали объем выведенных из страны денежных средств частными предпринимателями. В результате стало известно, что прогноз середины прошлого года не был точным: эксперты предсказали, что вывоз капиталов будет не меньше $31 млрд, а в действительности вывезено "всего" $25 млрд.

Центробанк скорректировал оценку оттока капитала из России в 2017 году


Причинами этого специалисты считают: стагнацию экономики в целом, падение промышленного производства, постоянное усиление санкций, запрет на сотрудничество с российскими компаниями, прекращение доступа к новым технологиям и новому оборудованию. В результате, пролонгированное действие отрицательных экономических тенденций наиболее ярко проявится в течении ближайших 5-10 лет.
Добавить в мои источники Я.Нов
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Сегодня, 17:10
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Игоря Николаева раскритиковали его за
В Дагестане ревнивец забил девушку камнем насмерть
Александр Гобозов познакомил Ольгу Жарикову со
Актер Крис Прэтт шокировал поклонников жизнью на
Под Подольском подросток отравился, выпив из
Центробанк скорректировал оценку оттока капитала
Эксперты: Перинатальная депрессия у женщин
Гендиректор «S7 космические транспортные системы»
Потомственный травник из Мордовии стал известным
40-летняя Ольга Орлова показала свою стройную
Украинский бюджет недосчитался осень крупной суммы
Евгения Феофилактова работала продавцом в
Жители Сыктывкара были поражены появлением двух
В Казахстане отравились мороженым более 60 человек
С 4 по 11 апреля компания Huawei будет продавать
Подольская примерила необычный образ восточной
Падение китайской космической станции Tiangong-1
Названа стоимость премиального седана Honhqi H5
Максим Галкин поздравил Лайму Вайкуле с днём
Фондовая биржа Нью-йорка рассмотрит покупку
Лолита готовит для своих слушателей подарок на
Ученые: Древние окаменелости помогут узнать о
SpaceX успешно вывела спутники Iridium NEXT, но
В апреле начнут принимать заказы на UMIDIGI A1 Pro
Александра Гозиас показала свое первое занятие по
Самбурская призывает женщин пить воду и «не жрать
Летом на МКС отправят спутники воспитанников
Вера Брежнева напомнила женщинам о мерах
Алексей Кудряшов заявил, что мама Анастасии
Пользователи уверены, что Дмитрия Тарасова
Просмотреть все новости