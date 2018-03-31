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Испанка после заражения от картофеля 13 лет живет за стеклом изолированного куба

В Кадисе местные жители прекрасно знают историю испанки, которая заразилась страшным недугом от картофеля. Сейчас Хуана Муньес 13 лет живет за стеклом изолированного куба.

Инцидент случился после эксперимента супруга с клубнями, так как он решил выращивать овощи в гараже. Мужчина опрыскал их неизвестным химикатом, а его супруга после прикосновения оказалась в коме с симптомами сильной аллергии. Затем в организме возникли другие побочные эффекты.

Испанка после заражения от картофеля 13 лет живет за стеклом изолированного куба


Женщина не могла находиться на воздухе или при включенном свете, а также приступы вызвало любое прикосновение к людям или животным. Сейчас испанка изолирована от внешнего мира, а супруг делает все возможное, чтобы поддержать свою избранницу. Токсическое вещество еще долго выпускалось производителями, и только недавно было запрещено.
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В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:10
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