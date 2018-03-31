Александра Шева влюбилась в новенького участника Виктора Шароварова

«Да, Сашка очень легкомысленная, но мне ее все равно жалко», «Не везет ей просто», «Дожили, теперь Шеву оправдываем», «Ставлю на то, что она и недели не проживет с этим Витей», - пишут зрители телестройки.

Причем парень оказался настоящим голливудским мачо и бывшим баскетболистом Виктором Шароваровым. Причем сам он уже заявил, что отвечает девушке взаимностью и просто без ума от нее.Стоит отметить, что на Остров любви надеется прилететь экс-возлюбленный Шевы Денис Воробьев. Недавно он уже побывал в студии городских квартир и даже похвастался подписчикам билетом на Сейшельские острова.