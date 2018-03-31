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Анастасия Квитко обрадовала поклонников приличным фото в Instagram

Поклонники “русской Кардашьян” немного устали от провокационных фото модели, хотя с удовольствием созерцают ее аппетитные формы тела. Сейчас Анастасия Квитко обрадовала их приличным фото в Instagram, получив много лестных комплиментов в свой адрес.

Она позировала на яхте, выбрав для прогулки сексуальный купальник, но он прекрасно подчеркнул пышную грудь девушки, прикрыв остальные пикантные части фигуры. Подписчики были довольны позитивным сюжетом, оценив желание Анастасии Квитко кардинально изменить привычный стиль.

Анастасия Квитко обрадовала поклонников приличным фото в Instagram


Раньше модель часто критиковали за вульгарное поведение и вызывающие наряды, которые сильно раздражали представительниц слабого пола. Пользователи сетей отметили, что знаменитость на фоне морских пейзажей выглядит гармонично, после чего пожелали ей позитивного настроения.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:50
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