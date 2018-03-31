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Mazda разработала хэтчбек Mazda 2 в особой версии Sport Black

Для британских покупателей рестайлинговый хэтчбек Mazda2 станет доступным с 3 апреля. Специальная версия Sport Black Limited Edition будет выпущена лимитированным тиражом в количестве 500 экземпляров. Стоимость Mazda2 Sport Black Limited Edition стартует от 15 995 фунтов стерлингов.

Mazda разработала хэтчбек Mazda 2 в особой версии Sport Black


В качестве силовой установки особой модификации хэтчбека выступает силовой агрегат SKYACTIV-G ёмкостью 1,5 литра, генерирующий 90 лошадиных сил.

Салон Mazda2 Sport Black Limited Edition отличается эксклюзивной отделкой чёрного цвета, аналогичную цветовую расцветку получили 16-дюймовые колёсные диски. Для окраски кузова автомобиля предлагается несколько оттенков — Dynamic Blue Mica, Deep Crimson Mica и Machine Grey Metallic.

Помимо особой версии обновлённый хэтчбек Mazda2 будет предложен в пяти новых версиях, стоимость которых стартует от 13 295 фунтов стерлингов. В моторной гамме автомобиля присутствуют двигатели SKYACTIV-G производительностью 115, 90 и 75 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо механическая, либо автоматическая коробка передач.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 18:00
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