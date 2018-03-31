Mazda разработала хэтчбек Mazda 2 в особой версии Sport Black

В качестве силовой установки особой модификации хэтчбека выступает силовой агрегат SKYACTIV-G ёмкостью 1,5 литра, генерирующий 90 лошадиных сил.Салон Mazda2 Sport Black Limited Edition отличается эксклюзивной отделкой чёрного цвета, аналогичную цветовую расцветку получили 16-дюймовые колёсные диски. Для окраски кузова автомобиля предлагается несколько оттенков — Dynamic Blue Mica, Deep Crimson Mica и Machine Grey Metallic.Помимо особой версии обновлённый хэтчбек Mazda2 будет предложен в пяти новых версиях, стоимость которых стартует от 13 295 фунтов стерлингов. В моторной гамме автомобиля присутствуют двигатели SKYACTIV-G производительностью 115, 90 и 75 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предлагается либо механическая, либо автоматическая коробка передач.