Дану Борисову заподозрили в заработке на пиаре за счёт дочери

Ведущая в своём аккаунте пишет, что последний раз разговаривала с Полиной 23 марта - на последнем заседании суда. После этого теледиве не разрешают поговорить с дочерью даже по телефону. Фанаты Борисовой обычно поддерживают её в комментариях под подобными постами, однако на этот раз они сделали иначе.Поклонники заметили, что о дочке Дана пишет в конце рекламного поста. Сначала Борисова описывает опыт, от очередной косметической процедуры оставляя ссылки на салон, после чего мельком вспоминает дочку. Притом улучшений во внешнем виде телезвезды фанаты не замечают. По мнению поклонников, на скандале с дочерью теледива получает хорошую рекламную площадку, которую постоянно читают из-за пары слов о Полине.