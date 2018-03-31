АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Организаторы выступления Ольги Бузовой в Екатеринбурге могли намеренно устроить драку фанатов

На концерте звезды «Дома-2», певицы Ольги Бузовой к Екатеринбурге произошла драка из-за давки большого количества человек, однако многие уверены, что организаторы выступления намеренно ее спровоцировали.

Вчера прошел концерт Бузовой в Екатеринбурге. Однако придти послушать любимого исполнителя пришло слишком много человек, в результате чего из-за давки начались драки в зале.

Организаторы выступления Ольги Бузовой в Екатеринбурге могли намеренно устроить драку фанатов

Очевидцы уверены, что зал вмещает максимум 1,5 тысячи человек, но на само выступление пришло около двух тысяч зрителей. Поклонники считают, что организаторы выступления из-за своей алчности не ввели ограничение на количество мест.

Из-за слишком большого количества человек начинались драки среди фанатов, кому-то становилось плохо, и их выносили без сознания из зала сотрудники охраны. Сама Бузова подтвердила информацию о слишком большом количестве зрителей на концерте.

Однако подобное известие лишь подогрело интерес журналистов к певице, тем самым повысив ее популярность.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 12:27
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» обжаловал решение арбитражного суда по
Александра Шева влюбилась в новенького участника
Туристы во время посещения Ниагарского водопада
Британская 77-летняя балерина удивила американцев
Организаторы выступления Ольги Бузовой в
Академики РАН решили бороться с экстрасенсами во
Елена Ваенга поделилась с фанатами своим архивным
Ученые: Во время полета на Луну радиация может
Лена Миро назвала Ксению Бородину «чванливой и
Модели DFM AX7 и DFM H30 Cross доступны в России
Новый стандарт для ретро-автомобилей разработабют
В Сети сравнивают внешность Анфисы Чеховой и Сати
Cadillac переносит выход нового флагмана на 2022
Антон Шоки в своем уходе с «Дома-2» винит
Алена Савкина запрещает Илье Яббарову делать
Юлия Ковальчук считает, что танец говорит о
Honda Civic Type R станет ещё мощнее с новым
Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие
В России вносятся изменения в правила выхода на
Ученые рассказали, почему вредно часто посещать
Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует
Андрея Свиридова сбили Mercedes и Lada
Фанаты пришли в восторг от «царской шубы»
Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на
Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила
Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую
Кабмин введет штрафы для транспортных компаний за
Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона
В macOS появилась поддержка внешних видеокарт
Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась
Просмотреть все новости