Организаторы выступления Ольги Бузовой в Екатеринбурге могли намеренно устроить драку фанатов

Вчера прошел концерт Бузовой в Екатеринбурге. Однако придти послушать любимого исполнителя пришло слишком много человек, в результате чего из-за давки начались драки в зале.Очевидцы уверены, что зал вмещает максимум 1,5 тысячи человек, но на само выступление пришло около двух тысяч зрителей. Поклонники считают, что организаторы выступления из-за своей алчности не ввели ограничение на количество мест.Из-за слишком большого количества человек начинались драки среди фанатов, кому-то становилось плохо, и их выносили без сознания из зала сотрудники охраны. Сама Бузова подтвердила информацию о слишком большом количестве зрителей на концерте.Однако подобное известие лишь подогрело интерес журналистов к певице, тем самым повысив ее популярность.