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Поклонники Игоря Николаева раскритиковали его за лишний вес

Певец решил порадовать поклонников новым фото, опубликованным в Instagram. Они были шокированы внешним видом Игоря Николаева и раскритиковали его за лишний вес.

Сюжет был сделан в Страсбурге, когда знаменитость позировал перед камерами в кафе вместе с другом Сергеем Шакуровым. Они наслаждались беседой и вкусом фруктового чая, любуясь красотой города на террасе, но подписчики не сразу узнали Игоря Николаева. Они заметили, что артист сильно поправился, и только усы напоминают о его былой стройности.

Поклонники Игоря Николаева раскритиковали его за лишний вес


Пользователи сетей сразу написали негативные комментарии, попросив исполнителя срочно заняться своей фигурой. Они любят его песни и ждут новые хиты, но не могут смириться, что кумир перестал обращать на себя внимание.
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Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:30
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