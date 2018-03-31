Поклонники Игоря Николаева раскритиковали его за лишний вес

Сюжет был сделан в Страсбурге, когда знаменитость позировал перед камерами в кафе вместе с другом Сергеем Шакуровым. Они наслаждались беседой и вкусом фруктового чая, любуясь красотой города на террасе, но подписчики не сразу узнали Игоря Николаева. Они заметили, что артист сильно поправился, и только усы напоминают о его былой стройности.Пользователи сетей сразу написали негативные комментарии, попросив исполнителя срочно заняться своей фигурой. Они любят его песни и ждут новые хиты, но не могут смириться, что кумир перестал обращать на себя внимание.