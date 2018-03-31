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Потомственный травник из Мордовии стал известным после создания лечебного чая и варенья

Потомственный травник из Мордовии стал известным после создания лечебного чая и варенья. Раньше сборами растений занималась бабушка Артема Петрова, научившая внука фитотерапии.

Мужчина сначала не думал заниматься таким направлением, но потом решил открыть свое хозяйство, а дальше стал собирать информацию о полезных свойствах трав, не забывая об уроках родственницы. Среди них особо выделялся Иван-чай, который любят пить местные жители. Однако напитки приходится покупать, хотя на территории республики есть экологические места, где растет сырье для приготовления чая.

Потомственный травник из Мордовии стал известным после создания лечебного чая и варенья


Также он хочет собирать зверобой, мяту и душицу, но настоящим хитом целителя стало варенье из земляники, куда также входит облепиха и молодые шишки. Их нужно собирать в апреле, чтобы не испортить продукт, имеющий небольшой срок хранения.
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Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:50
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