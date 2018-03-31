Потомственный травник из Мордовии стал известным после создания лечебного чая и варенья

Мужчина сначала не думал заниматься таким направлением, но потом решил открыть свое хозяйство, а дальше стал собирать информацию о полезных свойствах трав, не забывая об уроках родственницы. Среди них особо выделялся Иван-чай, который любят пить местные жители. Однако напитки приходится покупать, хотя на территории республики есть экологические места, где растет сырье для приготовления чая.Также он хочет собирать зверобой, мяту и душицу, но настоящим хитом целителя стало варенье из земляники, куда также входит облепиха и молодые шишки. Их нужно собирать в апреле, чтобы не испортить продукт, имеющий небольшой срок хранения.