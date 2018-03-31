Украинский бюджет недосчитался осень крупной суммы
Квалифицированные специалисты государственной казначейской службы украинского государства, после проведения подсчета, анонсировали сумму денежных средств, непосредственно которые бюджет Украины не получил в текущем году.
Данная информация была выложена в открытый доступ в рамках сайта организации. Специализированными средствами массовой информации переданы данные, что с начала этого года бюджет Украины не получил свыше двенадцати миллиардов гривен. В данном случае шесть процентов запланированных поступлений в итоге так и не перечислили.
Стоит отметить, что за март месяц были запланированы поступления, примерно на 6,3 процента больше, чем оказалось в реальности. В данном случае в государственную казну украинского государства поступило приблизительно 76,224 миллиарда гривен.
Данная информация была выложена в открытый доступ в рамках сайта организации. Специализированными средствами массовой информации переданы данные, что с начала этого года бюджет Украины не получил свыше двенадцати миллиардов гривен. В данном случае шесть процентов запланированных поступлений в итоге так и не перечислили.
Стоит отметить, что за март месяц были запланированы поступления, примерно на 6,3 процента больше, чем оказалось в реальности. В данном случае в государственную казну украинского государства поступило приблизительно 76,224 миллиарда гривен.
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Добавил: tantan61 Сегодня, 16:40