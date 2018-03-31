Украинский бюджет недосчитался осень крупной суммы

Данная информация была выложена в открытый доступ в рамках сайта организации. Специализированными средствами массовой информации переданы данные, что с начала этого года бюджет Украины не получил свыше двенадцати миллиардов гривен. В данном случае шесть процентов запланированных поступлений в итоге так и не перечислили.Стоит отметить, что за март месяц были запланированы поступления, примерно на 6,3 процента больше, чем оказалось в реальности. В данном случае в государственную казну украинского государства поступило приблизительно 76,224 миллиарда гривен.