Лена Миро назвала Ксению Бородину «чванливой и закомплексованной бабой»
В Сети давно уже обсуждается новость о том, что некогда лучшие подруги Ксения Бородина и Екатерина Жужа поссорились. Девушки старались не рассказывать о причинах конфликта и просто прекратили общение друг с другом.
Однако недавно бессменная ведущая «Дома-2» решила все же рассказать своим подписчикам, что же на самом деле произошло между ней и Жужей, а также почему Катя ушла с работы.
Ксения заявила, что всегда помогала подруге, даже был такой период, что давала ей деньги на еду и одежду, однако, когда у той все наладилось в жизни, то она забыла про нее.
Мимо этих слов не смогла пройти скандально известный блогер Лена Миро и в своем микроблоге в очередной раз жестко прошлась по Бородиной.
По ее мнению, теледива не прошла проверку успехом своей подруги – то, что у Жужи наладилась жизнь, выбило ее из колеи.
Также она постаралась объяснить такое поведение девушки. Блогер считает, что у Бородиной на роду написано страдать от измен, от того каждая женщина для нее не подруга, а соперница.
Однако недавно бессменная ведущая «Дома-2» решила все же рассказать своим подписчикам, что же на самом деле произошло между ней и Жужей, а также почему Катя ушла с работы.
Ксения заявила, что всегда помогала подруге, даже был такой период, что давала ей деньги на еду и одежду, однако, когда у той все наладилось в жизни, то она забыла про нее.
Мимо этих слов не смогла пройти скандально известный блогер Лена Миро и в своем микроблоге в очередной раз жестко прошлась по Бородиной.
По ее мнению, теледива не прошла проверку успехом своей подруги – то, что у Жужи наладилась жизнь, выбило ее из колеи.
«Ксения, возомнившая себя барыней и благодетельницей, может дружить только с бедными родственницами и компаньонками. Не потому ли, что сама является по духу закомплексованной компаньонкой?», - пишет Миро.
Также она постаралась объяснить такое поведение девушки. Блогер считает, что у Бородиной на роду написано страдать от измен, от того каждая женщина для нее не подруга, а соперница.
«В общем, типичная баба, привыкшая к тому, что ей изменяют, привыкшая видеть в других женщинах конкуренток. Чванливая и закомплексованная одновременно. Так и не научившаяся дружить», - подытожила Миро.