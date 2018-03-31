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Жители Сыктывкара были поражены появлением двух светящихся шаров в небе

В сетях появилось много сообщений, опубликованных жителями Сыктывкара. Они были поражены появлением двух светящихся шаров в небе и высказали разные мнения по такому поводу.

Многие лица сразу подумали, что стали свидетелями полета НЛО, но некоторые горожане стали считать объекты обычными метеоритами или военными технологиями, проходящими испытания. Однако невольные зрители сразу обратили внимание на странное поведение шаров, которые догоняли друг друга, проносясь на большой скорости.

Жители Сыктывкара были поражены появлением двух светящихся шаров в небе


Также один из них имел полосы для топлива, а второй аналог отличался наличием лопастей. Журналисты предположили, что это могла быть ракета из Архангельской области, запущенная с космодрома, но пока точная природа объектов остается загадкой.
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Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:30
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