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В Казахстане отравились мороженым более 60 человек

На юге Казахстана в Шымкенте люди массово обращались в больницу с признаками острой кишечной инфекции. У более чем 60 человек подозревают отравление мороженым.
В Казахстане отравились мороженым более 60 человек


С ночи 29 марта в городскую инфекционную больницу стали обращаться горожане с признаками острой кишечной инфекции. За два дня к помощи медиков обратился 61 человек, 41 из которых сейчас находятся на больничных койках. Остальные будут лечиться амбулаторно.

По информации от больных, все они ели фруктовое мороженное, которое приобрели в магазине, принадлежащему одному предпринимателю. По предварительной версии, смесь для мороженого предприниматель изготовил дома. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.

Происшествие находится под контролем минздрава Казахстана.
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Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:20
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