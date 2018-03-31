В Казахстане отравились мороженым более 60 человек
На юге Казахстана в Шымкенте люди массово обращались в больницу с признаками острой кишечной инфекции. У более чем 60 человек подозревают отравление мороженым.
С ночи 29 марта в городскую инфекционную больницу стали обращаться горожане с признаками острой кишечной инфекции. За два дня к помощи медиков обратился 61 человек, 41 из которых сейчас находятся на больничных койках. Остальные будут лечиться амбулаторно.
По информации от больных, все они ели фруктовое мороженное, которое приобрели в магазине, принадлежащему одному предпринимателю. По предварительной версии, смесь для мороженого предприниматель изготовил дома. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.
Происшествие находится под контролем минздрава Казахстана.
С ночи 29 марта в городскую инфекционную больницу стали обращаться горожане с признаками острой кишечной инфекции. За два дня к помощи медиков обратился 61 человек, 41 из которых сейчас находятся на больничных койках. Остальные будут лечиться амбулаторно.
По информации от больных, все они ели фруктовое мороженное, которое приобрели в магазине, принадлежащему одному предпринимателю. По предварительной версии, смесь для мороженого предприниматель изготовил дома. Сейчас по данному факту проводится доследственная проверка.
Происшествие находится под контролем минздрава Казахстана.
Общество / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 16:20