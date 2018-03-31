Названа стоимость премиального седана Honhqi H5

Новый седан Honhqi H5 разработан на базе Mazda6, который в Китае продаётся под названием Mazda Atenza. Автомобиль Honhqi H5 создан при совместном сотрудничестве FAW и Mazda, у компаний в КНР имеется совместное производство.У седана Honhqi H5 стильная передняя часть кузова, отличающаяся большой хромированной решёткой радиатора и специальным красным акцентом в центре капота. В качестве силовой установки новой машины выступает бензиновый силовой агрегат объёмом 1,8 литра, выдающий 178 лошадиных сил.Стоит отметить, что бренд Honhqi создаёт автомобили для политической элиты КНР, при этом некоторые модели могут приобрести все желающие. Что-то в этом роде планируют реализовать и в России в рамках проекта «Кортеж».