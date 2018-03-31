Фондовая биржа Нью-йорка рассмотрит покупку чикагской биржи

Руководство Чикагской биржи в начале марта отклонило предложение консорциума инвесторов КНР по приобретению мажоритарного пакета акций платформы. Имеется большая вероятность, что биржа Нью-Йорка выкупит пакет акций Чикаго за $70 000 000. Операция по покупке китайскими инвесторами Чикагской биржи заблокирована американской Комиссией США по ценным бумагам, а также биржам. Чикагская площадка в начале марта не оспаривала решение комиссии.Решение американской комиссии поддержали сторонние эксперты. Дело в том, что если бы инвесторы КНР выкупили пакет акций биржи Чикаго, китайское правительство смогло бы получить возможность давления на фондовый рынок США через рычаги в рамках торговой площадки.