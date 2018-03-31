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Фондовая биржа Нью-йорка рассмотрит покупку чикагской биржи

Чикагская фондовая биржа в итоге может перейти под контроль фондовой биржи Нью-Йорка. В настоящее время осуществляется работа, подразумевающая оценку всех рисков, возможных при поглощении одной торговой площадкой другую.

Фондовая биржа Нью-йорка рассмотрит покупку чикагской биржи

Руководство Чикагской биржи в начале марта отклонило предложение консорциума инвесторов КНР по приобретению мажоритарного пакета акций платформы. Имеется большая вероятность, что биржа Нью-Йорка выкупит пакет акций Чикаго за $70 000 000. Операция по покупке китайскими инвесторами Чикагской биржи заблокирована американской Комиссией США по ценным бумагам, а также биржам. Чикагская площадка в начале марта не оспаривала решение комиссии.

Решение американской комиссии поддержали сторонние эксперты. Дело в том, что если бы инвесторы КНР выкупили пакет акций биржи Чикаго, китайское правительство смогло бы получить возможность давления на фондовый рынок США через рычаги в рамках торговой площадки.
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Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 15:50
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