АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

SpaceX успешно вывела спутники Iridium NEXT, но не смогла выловить створки обтекателя

Вчера состоялся успешный запуск телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, которым занималась компания SpaceX. Также известно, что специалисты собирались во второй раз попытаться поймать створки обтекателя, но снова потерпели неудачу.

SpaceX успешно вывела спутники Iridium NEXT, но не смогла выловить створки обтекателя


Илон Маск сообщил о том, что створки на большой скорости упали на воду, поэтому второй эксперимент также можно считать провальным. Причиной неудачи стало неправильное раскрытие парашюта. Тем не менее, по словам руководителя SpaceX, на этом инженеры компании не остановятся и будут дальше испытывать систему возврата обтекателя, стоимость которого оценивается в 6 млн. долларов.

Как бы там ни было, запланированный вывод 10 спутников оказался удачным и для американской компании это самое важное.

Старт состоялся на базе ВВС США Ванденберг, которая расположена на западном побережье штата Калифорния. Полет совершала ракета Falcon 9.
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фондовая биржа Нью-йорка рассмотрит покупку
Лолита готовит для своих слушателей подарок на
Ученые: Древние окаменелости помогут узнать о
SpaceX успешно вывела спутники Iridium NEXT, но
В апреле начнут принимать заказы на UMIDIGI A1 Pro
Александра Гозиас показала свое первое занятие по
Самбурская призывает женщин пить воду и «не жрать
Летом на МКС отправят спутники воспитанников
Вера Брежнева напомнила женщинам о мерах
Алексей Кудряшов заявил, что мама Анастасии
Пользователи уверены, что Дмитрия Тарасова
Toyota отзывает новые Camry из-за дефекта поршней
Багдасарян показала своего возлюбленного на
Саша Артемова обожает свою собаку
Volkswagen снижает кредитные ставки для россиян
Очередной завтрак Рудковской украсили
Lexus предложит своим клиентам облизывать руль
По мнению зрителей, никто не портит репутацию
Норвежский закон о защите животных превратил
Возле мексиканского госпиталя камеры наблюдения
Антон Гусев показал Backstage их фотосессии с
Дарья Пынзарь боится прививать своих детей
Марина Африкантова бросила кошку в квартире одну
“Алмазный” НЛО на Гавайях привлек к себе внимание
Snapchat после увольнений сотрудников сэкономит
Наталья Солженицына призывает тщательно
Цыплята могут ломать твердую скорлупу при
Ольга Рапунцель хочет провести ритуал от сглаза
Алена Водонаева шокировала подписчиков чересчур
Ученые: В другой галактике зафиксирована редкая
Просмотреть все новости