SpaceX успешно вывела спутники Iridium NEXT, но не смогла выловить створки обтекателя
Вчера состоялся успешный запуск телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, которым занималась компания SpaceX. Также известно, что специалисты собирались во второй раз попытаться поймать створки обтекателя, но снова потерпели неудачу.
Илон Маск сообщил о том, что створки на большой скорости упали на воду, поэтому второй эксперимент также можно считать провальным. Причиной неудачи стало неправильное раскрытие парашюта. Тем не менее, по словам руководителя SpaceX, на этом инженеры компании не остановятся и будут дальше испытывать систему возврата обтекателя, стоимость которого оценивается в 6 млн. долларов.
Как бы там ни было, запланированный вывод 10 спутников оказался удачным и для американской компании это самое важное.
Старт состоялся на базе ВВС США Ванденберг, которая расположена на западном побережье штата Калифорния. Полет совершала ракета Falcon 9.
Илон Маск сообщил о том, что створки на большой скорости упали на воду, поэтому второй эксперимент также можно считать провальным. Причиной неудачи стало неправильное раскрытие парашюта. Тем не менее, по словам руководителя SpaceX, на этом инженеры компании не остановятся и будут дальше испытывать систему возврата обтекателя, стоимость которого оценивается в 6 млн. долларов.
Как бы там ни было, запланированный вывод 10 спутников оказался удачным и для американской компании это самое важное.
Старт состоялся на базе ВВС США Ванденберг, которая расположена на западном побережье штата Калифорния. Полет совершала ракета Falcon 9.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 15:30