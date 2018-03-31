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В Сети сравнивают внешность Анфисы Чеховой и Сати Казановой, называя их сёстрами

Пользователи Сети часто сравнивают внешность Анфисы Чеховой и Сати Казановой, называя их почти сёстрами. Об этом телеведущая рассказала подписчикам своего Instagram-профиля.

В Сети сравнивают внешность Анфисы Чеховой и Сати Казановой, называя их сёстрами

Анфиса Чехова обладает довольно яркой и привлекательной внешностью. Также многие восхищаются женственными формами тела знаменитости, которой ранее удалось взять себя в руки и очень похудеть. В последнее время, со слов самой ведущей, на просторах интернета часто появляются мнения фолловеров относительно того, что Чехова и певица Сати Казанова очень похожи внешне. Кто-то даже предположил, что обе звезды могут оказаться родственниками, например, сёстрами.

Анфиса Чехова не стала скрывать своего удивления по этому поводу. Ведущая опубликовала общий с Сати Казановой снимок, задав в подписи вопрос своим подписчикам, считают ли те, что они действительно похожи друг на друга настолько, что их можно принять за сестёр.

В комментариях пользователи Instagram отметили, что каждый смотрит на мир совершенно по-разному, потому кому-то могло показаться, что сходство в лицах знаменитостей всё же есть. Впрочем, среди фанатов Чеховой так и не нашлось сторонников такой теории.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:45
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