В Сети сравнивают внешность Анфисы Чеховой и Сати Казановой, называя их сёстрами

Анфиса Чехова обладает довольно яркой и привлекательной внешностью. Также многие восхищаются женственными формами тела знаменитости, которой ранее удалось взять себя в руки и очень похудеть. В последнее время, со слов самой ведущей, на просторах интернета часто появляются мнения фолловеров относительно того, что Чехова и певица Сати Казанова очень похожи внешне. Кто-то даже предположил, что обе звезды могут оказаться родственниками, например, сёстрами.Анфиса Чехова не стала скрывать своего удивления по этому поводу. Ведущая опубликовала общий с Сати Казановой снимок, задав в подписи вопрос своим подписчикам, считают ли те, что они действительно похожи друг на друга настолько, что их можно принять за сестёр.В комментариях пользователи Instagram отметили, что каждый смотрит на мир совершенно по-разному, потому кому-то могло показаться, что сходство в лицах знаменитостей всё же есть. Впрочем, среди фанатов Чеховой так и не нашлось сторонников такой теории.