Антон Шоки в своем уходе с «Дома-2» винит продюсера

Второй приход Антона был еще короче предыдущего. Однако парень не сделал никакой работы над ошибками, поэтому даже Марго Овсянникова не захотела рассматривать Шоки как возможного партнера на проекте.Правда, сам участник уверен, что его выгнали совсем по другой причине. Виной тому стал продюсер, который невзлюбил Антона, поэтому подстроил голосование, чтобы выгнать его с шоу и оставить без средств к существованию, что даже не хватает на билет до дома.Шоки признался, что организаторы «Дома-2» заставляли парня не только строить любовь, но и пытаться наладить дружеские отношения с другими участниками. Однако сам Антон не собирался ни под кого «прогибаться», так как пришел на проект не за этим.Несмотря на то, что благодаря неравнодушным людям, Шоки вернулся домой, он продолжает напоминать о себе, делая так называемые разоблачения, пытаясь обелить свою репутацию.