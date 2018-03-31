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Алена Савкина запрещает Илье Яббарову делать подтяжку лица

На днях участник реалити-шоу «Дом-2» Илья Яббаров радостно заявил о том, что раз уж он медийное лицо, то и выглядеть должен соответственно, а потому намерен сделать подтяжку лица.

Мужчина пытается выжать максимум из своего участия в проекте. Не так давно наставники запрещали участникам даже думать о пластических операциях, однако потом запрет был снят. Иначе как объяснить тот факт, что все снова разговаривают о новых носах и груди.

Алена Савкина запрещает Илье Яббарову делать подтяжку лица

По словам Яббарова, ему крайне необходимой сделать подтяжку лица. Он себя, конечно же, во всем устраивает даже без хирургического вмешательства, однако, как медийное лицо, он не может себе позволить каждый день появляться в кадре, в неподобающем виде. Вот только его избранница Алена Савкина заявила, что не видит смысла в пластической операции мужчины.

Девушка категорически против того, чтобы ее возлюбленный делал операцию. А вот на себя у Алены планы довольно грандиозные. Савкина хочет делать сразу две операции. Алена уверена, что ей нужно увеличить грудь и губы. Девушка давно мечтала о большой груди, вот только мама не разрешала ей прибегнуть к уколам красоты.

«Чудесная парочка. Сначала вместе изводят Рапку, потом дружно отправляются на пластику», «А я бы хотела, чтобы Ябка сделал пластику. Было бы интересно на него посмотреть», «Да пусть делают, что хотят. Получится хорошо - ладно, получится плохо - весело», - отреагировали поклонники.
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dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:35
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