В апреле начнут принимать заказы на UMIDIGI A1 Pro

Что касается технических характеристик, то смартфон UMIDIGI A1 Pro будет работать на основе процессора MediaTek MT6739. В качестве дисплея представят 5,5-дюймовую матрицу. Объем оперативной памяти составит 3 гигабайта, а на встроенном накопителе окажется 16 Гб свободного пространства. Для тех, кому не хватит такого количества памяти, можно будет использовать карту расширения до 256 Гб.Основная камера устройства окажется двойной, при этом показатель ее апертуры будет на уровне f/2,0. Также стоит выделить наличие дактилоскопического сенсора аккумулятора с емкостью 3150 мАч.Отмечается, что за 100 долларов UMIDIGI A1 Pro станет доступным только тем, кто подписался на новостные обновления от компании, а для остальных цена окажется на 39,99 долларов выше.