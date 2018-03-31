Юлия Ковальчук считает, что танец говорит о человеке больше, чем слова

Юлия Ковальчук на протяжении многих лет занимается не только своей певческой карьерой, но также и танцует. В своём Instagram звезда напомнила фолловерам, что посвятила танцам уже 25 лет своей жизни, а потому считает, что язык тела позволяет человеку выразить свои чувства несколько иначе и в большей степени, чем обычными словами.К публикации певица добавила собственную фотографию с очередной репетиции в зале. Фолловеры в комментариях похвалили Юлию Ковальчук за то, что она, будучи исполнительницей, не забывает заниматься тем, что ей действительно нравится. Некоторые же удивились, узнав о танцевальной деятельности звезды.Кроме восторженных комментариев по поводу насыщенных будней Ковальчук, отдельные подписчики напомнили той, что она обладает невероятной красотой. Кто-то даже сравнил певицу с Сарой Джессикой Паркер. Менее чем за сутки публикация звезды собрала более 18 тысяч лайков.