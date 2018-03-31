АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие участницы «Дома-2» рассказали о подробностях своей интимной жизни

Участники телепроекта «Дом-2» уже давно не стесняются делиться подробностями своей интимной жизни.

Так, к примеру, недавно Мария Кохно рассказывала подписчикам, что лишилась девственности в машине, на тот момент ей было 17 лет. По словам девушки, все было быстро и довольно неприятно. Тогда она думала, что этого больше никогда не повторится в ее жизни.

Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие участницы «Дома-2» рассказали о подробностях своей интимной жизни

Также говорила Маша и про замечательное «волшебство» со своим проектным парнем Андреем Штрихом.

Однако секреты Кохно не сравнятся с тем, что рассказывает Ольга Рапунцель. Она отмечает, что несмотря на беременность, не стала отказываться от секса, а потому они с Дмитрием Дмитренко подобрали даже максимально удобные позы для этого.

Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие участницы «Дома-2» рассказали о подробностях своей интимной жизни

«Идеальна поза кошечки, можно боком, конечно. Все должно быть внимательно и аккуратненько. Конечно, не желательно каждый день заниматься и нужно выбрать время, когда малышка спит в животике», - делится Оля.

Не менее откровенна в этом плане и Рита Керн. Девушка без капли стеснения на всю страну говорила о том, что не представляет своей жизни без «волшебства», а самый долгий период ее воздержания составил 2 месяца, в течении которых она жутко страдала и не могла найти себе места.

Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие участницы «Дома-2» рассказали о подробностях своей интимной жизни

Отличилась и 30-летняя Марина Африкантова, которая раскрыла некоторые подробности об интимной жизни с 19-летним Романом Капаклы. По ее словам, они практикуют разные позы, которые в основном выбирает возлюбленный.

Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие участницы «Дома-2» рассказали о подробностях своей интимной жизни

«С Ромой я забыла все, что было «до». Он пере­бил вкус всех мужчин», - призналась как-то блондинка.

Зарабатывающая на жизнь эскортом Алеся Клочко, тоже нашла чем поделиться со зрителями. Она рассказала, что секс за деньги не приносит ей такого удовольствия, как по любви. Своим лучшим любовником экс-участница назвала бывшего гражданского мужа.

Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие участницы «Дома-2» рассказали о подробностях своей интимной жизни

Бурю эмоций у фанатов телестройки вызвала история и Александры Черно, намекнувшей на большие размеры достоинства Иосифа Оганесяна.

«Во время «волшебства» у меня создалось ощущение, что меня лишали девственности», - призналась как-то она.

При этом девушка уже говорила, что впервые занялась любовью в 19 лет. Она вспоминает этот день с нежностью, отмечая, что было все очень красиво и романтично.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 11:29
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Газпром» обжаловал решение арбитражного суда по
Александра Шева влюбилась в новенького участника
Туристы во время посещения Ниагарского водопада
Британская 77-летняя балерина удивила американцев
Организаторы выступления Ольги Бузовой в
Академики РАН решили бороться с экстрасенсами во
Елена Ваенга поделилась с фанатами своим архивным
Ученые: Во время полета на Луну радиация может
Лена Миро назвала Ксению Бородину «чванливой и
Модели DFM AX7 и DFM H30 Cross доступны в России
Новый стандарт для ретро-автомобилей разработабют
В Сети сравнивают внешность Анфисы Чеховой и Сати
Cadillac переносит выход нового флагмана на 2022
Антон Шоки в своем уходе с «Дома-2» винит
Алена Савкина запрещает Илье Яббарову делать
Юлия Ковальчук считает, что танец говорит о
Honda Civic Type R станет ещё мощнее с новым
Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие
В России вносятся изменения в правила выхода на
Ученые рассказали, почему вредно часто посещать
Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует
Андрея Свиридова сбили Mercedes и Lada
Фанаты пришли в восторг от «царской шубы»
Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на
Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила
Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую
Кабмин введет штрафы для транспортных компаний за
Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона
В macOS появилась поддержка внешних видеокарт
Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась
Просмотреть все новости