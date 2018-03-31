Саша Черно, Маша Кохно, Рита Керн и другие участницы «Дома-2» рассказали о подробностях своей интимной жизни

«Идеальна поза кошечки, можно боком, конечно. Все должно быть внимательно и аккуратненько. Конечно, не желательно каждый день заниматься и нужно выбрать время, когда малышка спит в животике», - делится Оля.

«С Ромой я забыла все, что было «до». Он пере­бил вкус всех мужчин», - призналась как-то блондинка.

«Во время «волшебства» у меня создалось ощущение, что меня лишали девственности», - призналась как-то она.

Так, к примеру, недавно Мария Кохно рассказывала подписчикам, что лишилась девственности в машине, на тот момент ей было 17 лет. По словам девушки, все было быстро и довольно неприятно. Тогда она думала, что этого больше никогда не повторится в ее жизни.Также говорила Маша и про замечательное «волшебство» со своим проектным парнем Андреем Штрихом.Однако секреты Кохно не сравнятся с тем, что рассказывает Ольга Рапунцель. Она отмечает, что несмотря на беременность, не стала отказываться от секса, а потому они с Дмитрием Дмитренко подобрали даже максимально удобные позы для этого.Не менее откровенна в этом плане и Рита Керн. Девушка без капли стеснения на всю страну говорила о том, что не представляет своей жизни без «волшебства», а самый долгий период ее воздержания составил 2 месяца, в течении которых она жутко страдала и не могла найти себе места.Отличилась и 30-летняя Марина Африкантова, которая раскрыла некоторые подробности об интимной жизни с 19-летним Романом Капаклы. По ее словам, они практикуют разные позы, которые в основном выбирает возлюбленный.Зарабатывающая на жизнь эскортом Алеся Клочко, тоже нашла чем поделиться со зрителями. Она рассказала, что секс за деньги не приносит ей такого удовольствия, как по любви. Своим лучшим любовником экс-участница назвала бывшего гражданского мужа.Бурю эмоций у фанатов телестройки вызвала история и Александры Черно, намекнувшей на большие размеры достоинства Иосифа Оганесяна.При этом девушка уже говорила, что впервые занялась любовью в 19 лет. Она вспоминает этот день с нежностью, отмечая, что было все очень красиво и романтично.