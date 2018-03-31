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Toyota отзывает новые Camry из-за дефекта поршней двигателя

Компания Toyota отзывает на рынке Соединённых Штатов новые седаны Toyota Camry. Причиной для отзывной компании является проблема с поршнями.

Toyota отзывает новые Camry из-за дефекта поршней двигателя


Под отзывную компанию в США попадают 1 730 автомобилей Toyota Camry, которым при производстве установили поршни больших размеров. Силовые агрегаты с дефектными поршнями звучат иначе, дымят и грубо работают. К тому же на панель управления выводятся сигналы о неполадках, снижается производительность агрегата, а в некоторых случаях двигатель может совсем отключиться.

До конца мая текущего года все обладатели седанов Toyota Camry с дефектными агрегатами получат уведомление о необходимости посетить ближайший автосалон компании, где специалисты проверят автомобили и при необходимости заменят силовую установку. Все работы будут проводиться за счёт производителя.

Стоит отметить, что новый седан Toyota Camry скоро начнут собирать в России. Премиальный автомобиль для россиян будет доступен с тремя вариантами силовых агрегатов.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 15:00
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