Toyota отзывает новые Camry из-за дефекта поршней двигателя

Под отзывную компанию в США попадают 1 730 автомобилей Toyota Camry, которым при производстве установили поршни больших размеров. Силовые агрегаты с дефектными поршнями звучат иначе, дымят и грубо работают. К тому же на панель управления выводятся сигналы о неполадках, снижается производительность агрегата, а в некоторых случаях двигатель может совсем отключиться.До конца мая текущего года все обладатели седанов Toyota Camry с дефектными агрегатами получат уведомление о необходимости посетить ближайший автосалон компании, где специалисты проверят автомобили и при необходимости заменят силовую установку. Все работы будут проводиться за счёт производителя.Стоит отметить, что новый седан Toyota Camry скоро начнут собирать в России. Премиальный автомобиль для россиян будет доступен с тремя вариантами силовых агрегатов.