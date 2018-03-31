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Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует ее Инстаграм

Экс-супруг звезды «Дома-2» Ксении Бородиной Михаил Терехин следит за жизнью своей бывшей жены и активно комментирует ее новые снимки в социальных сетях.

Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует ее Инстаграм

Недавно Бородина решила показать своим подписчикам в Instagram свою новую прическу. По словам самой Ксении, ей надоел свой старый образ, поэтому она психанула и отстригла волосы почти под каре.

Звезду опубликовала видео, на котором демонстрирует свой обновленный внешний вид. Однако среди комментаторов был замечен бывший муж Бородиной Терехин. Он тоже решил прокомментировать новую прическу звезды.

Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует ее Инстаграм

Мужчина отметил, что нужно было стричься еще короче. Подписчики были удивлены внезапным появлением Терехина на странице Ксении. Оказывается, он следит за жизнью своей бывшей супруги и даже пытается проявлять активность.

Сама телеведущая никак не отреагировала на данный комментарий то ли из-за того, что и не заметила вовсе Терехина, то ли просто не захотела что-либо отвечать на его замечание.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 11:04
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