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Фанаты пришли в восторг от «царской шубы» Виктории Лопыревой

Пользователи Сети пришли в восторг от «царской шубы» Виктории Лопыревой, в которой та появилась на Красной площади. Наряд знаменитости на этот раз оценили не только фанаты, но и похвалили хейтеры.

Фанаты пришли в восторг от «царской шубы» Виктории Лопыревой

Виктория Лопырева довольно часто слышит некоторое неодобрение со стороны интернет-пользователей по поводу своих нарядов. На последнем опубликованном в Instagram снимке модели всё же удалось не только угодить подписчикам, но и показать, что она обладает шикарным вкусом. Фотография с красной площади вызвала массу восторга у фанатов знаменитости, особенно им понравилась её верхняя одежда, уже прозванная «царской шубой».

Такое название поклонники дали меховому пальто Лопыревой из-за того, что оно больше походит на шикарное платье в пол. Верх выглядит, как обычная укороченная чёрная шубка, но на самом деле она продолжается далеко вниз, создавая видимость тёмно-розового платья. Благодаря своей «царской шубе» модель уже получила более 45 тысяч положительных отметок в Instagram.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 11:00
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