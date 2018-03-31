Фанаты пришли в восторг от «царской шубы» Виктории Лопыревой

Виктория Лопырева довольно часто слышит некоторое неодобрение со стороны интернет-пользователей по поводу своих нарядов. На последнем опубликованном в Instagram снимке модели всё же удалось не только угодить подписчикам, но и показать, что она обладает шикарным вкусом. Фотография с красной площади вызвала массу восторга у фанатов знаменитости, особенно им понравилась её верхняя одежда, уже прозванная «царской шубой».Такое название поклонники дали меховому пальто Лопыревой из-за того, что оно больше походит на шикарное платье в пол. Верх выглядит, как обычная укороченная чёрная шубка, но на самом деле она продолжается далеко вниз, создавая видимость тёмно-розового платья. Благодаря своей «царской шубе» модель уже получила более 45 тысяч положительных отметок в Instagram.