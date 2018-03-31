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Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила себе губы

В Сети ходят слухи о том, что актриса Елена Яковлева увеличила себе губы. Такие изменения во внешности знаменитости фолловеры заметили на одном из последних её снимков в Instagram.

Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила себе губы

Елена Яковлева вместе с Дарьей Златопольской и Сергеем Безруковым после очередного выпуска шоу «Синяя птица» решили сделать совместное фото. Кадр тут же был опубликован актёром в своём микроблоге. Фанаты в комментариях писали, что снимок получился очень ярким, энергичным и позитивным, но некоторых насторожили странные изменения во внешности Яковлевой.

Фолловеры заметили, что губы актрисы стали более выпуклыми и неестественными. Ранее, со слов пользователей Сети, Елена Яковлева не могла похвастаться такой пышной улыбкой, а потому в интернете уже стали ходить слухи о возможной процедуре по увеличению губ. Сама знаменитость никаких сообщений об этом не делала, так что пока утверждения фанатов остаются лишь обычными домыслами.
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dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:46
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