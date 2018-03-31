Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила себе губы

Елена Яковлева вместе с Дарьей Златопольской и Сергеем Безруковым после очередного выпуска шоу «Синяя птица» решили сделать совместное фото. Кадр тут же был опубликован актёром в своём микроблоге. Фанаты в комментариях писали, что снимок получился очень ярким, энергичным и позитивным, но некоторых насторожили странные изменения во внешности Яковлевой.Фолловеры заметили, что губы актрисы стали более выпуклыми и неестественными. Ранее, со слов пользователей Сети, Елена Яковлева не могла похвастаться такой пышной улыбкой, а потому в интернете уже стали ходить слухи о возможной процедуре по увеличению губ. Сама знаменитость никаких сообщений об этом не делала, так что пока утверждения фанатов остаются лишь обычными домыслами.