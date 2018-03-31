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Volkswagen снижает кредитные ставки для россиян при покупке своих автомобилей в апреле

Компания Volkswagen предлагает россиянам приобрести автомобили по сниженной кредитной ставке. Немецкий бренд в апреле запускает льготную кредитную программу «Volkswagen Гарант».

Volkswagen снижает кредитные ставки для россиян при покупке своих автомобилей в апреле


В марте компания Volkswagen предлагала российским автолюбителям приобрести модели Polo и Jetta по кредитной ставке 11,9 процента. В апреле кредитная ставка понизится до 9,5 процента, а приобрести автомобиль можно на основе двух документов.

Под кредитную программу «Volkswagen Гарант» также попадает модель Passat, которую в апреле можно купить в кредит со ставкой в 11,5 процента, используя при этом всего два документа.

К тому же в рамках программы «Volkswagen Гарант» россияне смогут приобрести кроссоверы Tiguan и Touareg. В частности, модель Tiguan доступна по кредитной ставке 11,5 процента при полном или минимальном пакете документов. В то время как автомобиль Volkswagen Touareg предлагается в кредит под 12,5 процента годовых, а при полном пакете документов ставка может быть снижена до 10,5 процента.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:50
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