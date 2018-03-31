Volkswagen снижает кредитные ставки для россиян при покупке своих автомобилей в апреле

В марте компания Volkswagen предлагала российским автолюбителям приобрести модели Polo и Jetta по кредитной ставке 11,9 процента. В апреле кредитная ставка понизится до 9,5 процента, а приобрести автомобиль можно на основе двух документов.Под кредитную программу «Volkswagen Гарант» также попадает модель Passat, которую в апреле можно купить в кредит со ставкой в 11,5 процента, используя при этом всего два документа.К тому же в рамках программы «Volkswagen Гарант» россияне смогут приобрести кроссоверы Tiguan и Touareg. В частности, модель Tiguan доступна по кредитной ставке 11,5 процента при полном или минимальном пакете документов. В то время как автомобиль Volkswagen Touareg предлагается в кредит под 12,5 процента годовых, а при полном пакете документов ставка может быть снижена до 10,5 процента.