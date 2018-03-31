Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую фильм «Дьявол носит Prada»

Недавно Ксения оставила на своей странице странной объявление. Звезда объявила, что сейчас ищет себе новую помощницу. Однако требования, предъявляемые к сотруднику, поразили пользователей своим объемом.Собчак сообщила, что ее ассистентка в первую очередь должна посмотреть «Дьявол носит Prada», так как ей нужен именно типаж помощницы из этого фильма. При этом телеведущая явно не шутила, чем вызвала негодование подписчиков.Ксении нужна сотрудница с «горящими глазами», которая будет готова «сгореть на работе». Девушка должна быть опытной, трудолюбивой, стрессоустойчивой, при этом обладать широким кругозором, свободно разговаривать на английском языке и иметь личный автомобиль.Поклонники Собчак уверены, что в России с такими качествами люди не будут работать в качестве ассистента, так как они работают на высших должностях, а не на «побегушках» у теледивы.