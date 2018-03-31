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Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую фильм «Дьявол носит Prada»

Телеведущая Ксения Собчак сообщила, что ищет себе ассистентку, которая обязательно должна посмотреть фильм «Дьявол носит Prada».

Недавно Ксения оставила на своей странице странной объявление. Звезда объявила, что сейчас ищет себе новую помощницу. Однако требования, предъявляемые к сотруднику, поразили пользователей своим объемом.

Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую фильм «Дьявол носит Prada»

Собчак сообщила, что ее ассистентка в первую очередь должна посмотреть «Дьявол носит Prada», так как ей нужен именно типаж помощницы из этого фильма. При этом телеведущая явно не шутила, чем вызвала негодование подписчиков.

Ксении нужна сотрудница с «горящими глазами», которая будет готова «сгореть на работе». Девушка должна быть опытной, трудолюбивой, стрессоустойчивой, при этом обладать широким кругозором, свободно разговаривать на английском языке и иметь личный автомобиль.

Поклонники Собчак уверены, что в России с такими качествами люди не будут работать в качестве ассистента, так как они работают на высших должностях, а не на «побегушках» у теледивы.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:41
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