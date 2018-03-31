АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона рублей

Актёр популярного сериала «Папины дочки. Суперневесты» Сергей Фролов рассказал, что его квартиру обокрали более, чем на два миллиона рублей. Неизвестный приник в жильё знаменитости, после чего вынес оттуда гобой, две шубы и шкатулку.

Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона рублей

Сергей Фролов уверен, что его просто преследует полоса неудач, ведь не так давно он лишился квартиры из-за риелторов, которые выставили жилплощадь покойной матери на торги. Теперь же он стал жертвой воров, которые обокрали его, вынеся из дома ценные вещи на общую сумму в 2,6 миллиона рублей.

Актёр признаётся, что сразу же после обнаружения пропажи обратился в соответствующие органы. Теперь звезде «Папиных дочек» остаётся лишь ждать и надеяться, что правоохранители сработают оперативно и сумеют возвратить Фролову всё украденное.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:36
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, почему вредно часто посещать
Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует
Андрея Свиридова сбили Mercedes и Lada
Фанаты пришли в восторг от «царской шубы»
Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на
Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила
Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую
Кабмин введет штрафы для транспортных компаний за
Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона
В macOS появилась поддержка внешних видеокарт
Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась
Декларация президента Порошенко за 2017-й:
Рустам Солнцев спровоцировал скандал в студии
Либерж Кпадону начала активную подготовку к лету
Huawei получила патент на конструкцию складного
Вербное воскресенье: Традиции и обычаи праздника
Жена звезды «Легенды № 17» подала на развод не
Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров даже за воротами
Ученые: система образования дискриминирует "сов"
Ученые: Найдены доказательства строительства
У жителя Ногинска обнаружили целый склад оружия
Молочные коктейли становятся виновниками развития
Аспирин признан опасным для здоровья и
На концерте Ольги Бузовой в Екатеринбурге
Ксения Собчак защитила российского дизайнера от
Дворкович исключил резкий рост расценок на бензин
Канделаки считает, что гимнастический диск не
На шоу "Холостяк" одна из участниц переспала с
Столичные власти модернизируют систему пожарной
Супруг Ксении Бородиной оправдал похотливых
Просмотреть все новости