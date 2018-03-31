Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона рублей

Сергей Фролов уверен, что его просто преследует полоса неудач, ведь не так давно он лишился квартиры из-за риелторов, которые выставили жилплощадь покойной матери на торги. Теперь же он стал жертвой воров, которые обокрали его, вынеся из дома ценные вещи на общую сумму в 2,6 миллиона рублей.Актёр признаётся, что сразу же после обнаружения пропажи обратился в соответствующие органы. Теперь звезде «Папиных дочек» остаётся лишь ждать и надеяться, что правоохранители сработают оперативно и сумеют возвратить Фролову всё украденное.