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Lexus предложит своим клиентам облизывать руль

Накануне в сети появилась информация о том, что компания Lexus предложит клиентам во время тест-драйва при запуске двигателя облизать рулевое колесо. Большинство экспертов считают, что это антисанитарное новшество является первоапрельской шуткой.

Lexus предложит своим клиентам облизывать руль


В частности, премиальный бренд Lexus совместно с компанией 23andMe, которая занимается генетической диагностикой, предлагают клиентам дилерских центров новый метод для выбора автомобиля. Во всех автосалонах японской компании с 1 апреля этого года появится возможность настроить автомобиль под нужды будущего владельца.

Компьютерная система Lexus при помощи анализа ДНК, для которого понадобится образец слюны, узнает о водителе больше информации и настроит определённые параметры, учитывая физиологические особенности. К тому же анализ ДНК позволит автоматически выбирать опции, понравившиеся заказчику.

После пройденной процедуры, через 48 часов клиенту предоставят автомобиль, который можно заводить при помощи языка, лизнув рулевое колесо. Новая система способна распознавать владельца автомобиля и других членов его семьи.
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 14:40
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