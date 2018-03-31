Lexus предложит своим клиентам облизывать руль

В частности, премиальный бренд Lexus совместно с компанией 23andMe, которая занимается генетической диагностикой, предлагают клиентам дилерских центров новый метод для выбора автомобиля. Во всех автосалонах японской компании с 1 апреля этого года появится возможность настроить автомобиль под нужды будущего владельца.Компьютерная система Lexus при помощи анализа ДНК, для которого понадобится образец слюны, узнает о водителе больше информации и настроит определённые параметры, учитывая физиологические особенности. К тому же анализ ДНК позволит автоматически выбирать опции, понравившиеся заказчику.После пройденной процедуры, через 48 часов клиенту предоставят автомобиль, который можно заводить при помощи языка, лизнув рулевое колесо. Новая система способна распознавать владельца автомобиля и других членов его семьи.