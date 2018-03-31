Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась с экс-возлюбленным Голубиным
Поклонники подозревают, что Алеся Кафельникова снова сошлась со своим экс-возлюбленным Глебом Голубиным. Пока ни сама девушка, ни рэпер Pharaoh никак не комментируют активно распространяющиеся по Сети слухи.
Алеся Кафельникова и Глеб Голубин заявили о себе, как о паре ещё в январе 2017 года. Тогда у отца девушки сложились не совсем простые отношения с рэпером, ведь теннисист переживал по поводу того, как Pharaoh повлияет на его дочь. Уже летом того же года влюблённые внезапно приняли совместное решение расстаться, отметив, что они не прощаются насовсем.
У большинства фолловеров сложилось мнение, что молодые люди взяли перерыв именно из-за появившихся у Кафельниковой проблем с наркотиками. Теперь же пользователи Сети не находят себе мест, пытаясь понять, действительно ли девушка снова сошлась с Голубиным.
Несмотря на отсутствие каких-либо тому доказательств, поклонники вспомнили, что на передаче «Пусть говорят» дочь теннисиста не захотела обсуждать личность своего экс-бойренда, а недавно снова стала рекламировать его песни в социальных сетях, как дела это в период отношений.
Алеся Кафельникова и Глеб Голубин заявили о себе, как о паре ещё в январе 2017 года. Тогда у отца девушки сложились не совсем простые отношения с рэпером, ведь теннисист переживал по поводу того, как Pharaoh повлияет на его дочь. Уже летом того же года влюблённые внезапно приняли совместное решение расстаться, отметив, что они не прощаются насовсем.
У большинства фолловеров сложилось мнение, что молодые люди взяли перерыв именно из-за появившихся у Кафельниковой проблем с наркотиками. Теперь же пользователи Сети не находят себе мест, пытаясь понять, действительно ли девушка снова сошлась с Голубиным.
Несмотря на отсутствие каких-либо тому доказательств, поклонники вспомнили, что на передаче «Пусть говорят» дочь теннисиста не захотела обсуждать личность своего экс-бойренда, а недавно снова стала рекламировать его песни в социальных сетях, как дела это в период отношений.