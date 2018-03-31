Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась с экс-возлюбленным Голубиным

Алеся Кафельникова и Глеб Голубин заявили о себе, как о паре ещё в январе 2017 года. Тогда у отца девушки сложились не совсем простые отношения с рэпером, ведь теннисист переживал по поводу того, как Pharaoh повлияет на его дочь. Уже летом того же года влюблённые внезапно приняли совместное решение расстаться, отметив, что они не прощаются насовсем.У большинства фолловеров сложилось мнение, что молодые люди взяли перерыв именно из-за появившихся у Кафельниковой проблем с наркотиками. Теперь же пользователи Сети не находят себе мест, пытаясь понять, действительно ли девушка снова сошлась с Голубиным.Несмотря на отсутствие каких-либо тому доказательств, поклонники вспомнили, что на передаче «Пусть говорят» дочь теннисиста не захотела обсуждать личность своего экс-бойренда, а недавно снова стала рекламировать его песни в социальных сетях, как дела это в период отношений.