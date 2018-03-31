АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Апокалипсис Иоанна Богослова: Зашифрованные пророчества кроме катастроф имеют информацию о будущем людей в разных мирах
EUR 70.56 USD 57.26
Курс валют на 31.03.2018

Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась с экс-возлюбленным Голубиным

Поклонники подозревают, что Алеся Кафельникова снова сошлась со своим экс-возлюбленным Глебом Голубиным. Пока ни сама девушка, ни рэпер Pharaoh никак не комментируют активно распространяющиеся по Сети слухи.

Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась с экс-возлюбленным Голубиным

Алеся Кафельникова и Глеб Голубин заявили о себе, как о паре ещё в январе 2017 года. Тогда у отца девушки сложились не совсем простые отношения с рэпером, ведь теннисист переживал по поводу того, как Pharaoh повлияет на его дочь. Уже летом того же года влюблённые внезапно приняли совместное решение расстаться, отметив, что они не прощаются насовсем.

У большинства фолловеров сложилось мнение, что молодые люди взяли перерыв именно из-за появившихся у Кафельниковой проблем с наркотиками. Теперь же пользователи Сети не находят себе мест, пытаясь понять, действительно ли девушка снова сошлась с Голубиным.

Несмотря на отсутствие каких-либо тому доказательств, поклонники вспомнили, что на передаче «Пусть говорят» дочь теннисиста не захотела обсуждать личность своего экс-бойренда, а недавно снова стала рекламировать его песни в социальных сетях, как дела это в период отношений.
Добавить в мои источники Я.Нов
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 10:23
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые рассказали, почему вредно часто посещать
Бывший муж Ксении Бородиной активно комментирует
Андрея Свиридова сбили Mercedes и Lada
Фанаты пришли в восторг от «царской шубы»
Арнольд Шварценеггер перенес срочную операцию на
Ходят слухи о том, что Елена Яковлева увеличила
Ксения Собчак ищет себе помощницу, смотревшую
Кабмин введет штрафы для транспортных компаний за
Актёра «Папиных дочек» обокрали на два миллиона
В macOS появилась поддержка внешних видеокарт
Поклонники подозревают, что Кафельникова сошлась
Декларация президента Порошенко за 2017-й:
Рустам Солнцев спровоцировал скандал в студии
Либерж Кпадону начала активную подготовку к лету
Huawei получила патент на конструкцию складного
Вербное воскресенье: Традиции и обычаи праздника
Жена звезды «Легенды № 17» подала на развод не
Сергей Захарьяш и Сергей Кучеров даже за воротами
Ученые: система образования дискриминирует "сов"
Ученые: Найдены доказательства строительства
У жителя Ногинска обнаружили целый склад оружия
Молочные коктейли становятся виновниками развития
Аспирин признан опасным для здоровья и
На концерте Ольги Бузовой в Екатеринбурге
Ксения Собчак защитила российского дизайнера от
Дворкович исключил резкий рост расценок на бензин
Канделаки считает, что гимнастический диск не
На шоу "Холостяк" одна из участниц переспала с
Столичные власти модернизируют систему пожарной
Супруг Ксении Бородиной оправдал похотливых
Просмотреть все новости