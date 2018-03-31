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Рустам Солнцев спровоцировал скандал в студии «Дома-2»

Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев недавно стал гостем программы. Однако его появление вызвало скандал в студии.

На одном из недавних выпусков «Дома-2» обсуждали проблему Марины Африкантовой. Все ее партнеры, так или иначе, использовали девушку, чтобы закрепиться на проекте. Поэтому теперь ведущие хотят помочь участнице не совершать подобных ошибок.

Рустам Солнцев спровоцировал скандал в студии «Дома-2»

В качестве эксперта был приглашен экс-участник шоу Рустам Солнцев. Мужчина начал с того, что все молодые ребята сейчас пытаются использовать «Дом-2» как социальный лифт. По его мнению, все участники стали однотипные «хипстеры в зауженных штанишках».

Своей последней фразой Солнцев вывел из себя психолога Татьяну Аюпову. Женщина считает, что Рустаму с его неидеальной фигурой стыдно осуждать внешность других людей. Между двумя экспертами завязалась словесная перепалка, которую попытался остановить ведущий Влад Кадони.

Он посоветовал Татьяне не обращать внимания на подобные выражения Солнцева, так как это его способ спровоцировать других на конфликт.
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dzen / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 10:12
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